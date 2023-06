Tensionet në veri, jo vetëm policët e Kosovës, protestuesit sulmojnë edhe krerët e Listës Serbe (VIDEO)

Serbët janë mbledhur serish në veri të Kosovës sot për të protestuar kundër arrestimit të Milun Milenkoviç, një prej organizatorëve të protestave të mëparshme ku u regjistruan edhe përplasje mes protestuesve dhe trupave të KFOR.

Protestuesit kanë sulmuar sot veturat e policisë së Kosovës dhe efektivët, ndërsa gjatë tensionimit të situatës raportohet për tre policë të dëmtuar.

The attack on their leader , serbs have lost their own mind on North Kosovo #kosovo pic.twitter.com/spuzLIuFkF

— NotYou (@EnergyBanger) June 13, 2023