Banka Botërore paralajmëron rrezikun e një recesioni në gjithë botën në vitin 2023

Banka Botërore shqetësohet se “goditjet e mëtejshme negative” mund ta shtyjnë ekonominë globale në recesion në vitin 2023, me shtetet e vogla veçanërisht të cenueshme. Paralajmërimi përmbahet në një përmbledhje të raportit gjashtëmujor të Perspektivës Ekonomike Botërore që do të dalë të martën.

Edhe pa një krizë tjetër, rritja globale këtë vit “pritet të ngadalësohet ndjeshëm, duke reflektuar shtrëngimin e politikës bashkëkohore që synon frenimin e inflacionit shumë të lartë, përkeqësimin e kushteve financiare dhe trazirat e vazhdueshme nga pushtimi rus i Ukrainës”, tha Banka Botërore.

“Përpjekje urgjente globale dhe kombëtare nevojiten për të zbutur rrezikun e një recesioni të tillë si dhe borxhin në rritje në tregjet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim, ku rritja e investimeve pritet të mbetet nën mesataren e dy dekadave të fundit”, sipas bankës me bazë në Uashington.

“Është thelbësore që politikëbërësit në tregjet në zhvillim dhe në zhvillim të sigurojnë që çdo mbështetje fiskale të fokusohet në grupet e cenueshme, që pritjet e inflacionit të mbahen nën kontroll dhe që sistemet financiare të mbeten elastike”, tha BB.

Kërkesa të ngjashme janë bërë nga bankierët qendrore në mbarë botën, pasi ata rrisin në mënyrë agresive normat e interesit për të ulur presionet e çmimeve, ndërsa qeveritë mbështesin bizneset dhe familjet duke frenuar kostot e energjisë.

Drejtoresha Menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, e nisi vitin 2023 me një paralajmërim se bota po përballet me “një vit të vështirë, më të ashpër se ai që po lëmë pas”. Një e treta e ekonomisë globale do të jetë në recesion sepse SHBA, BE dhe Kina po ngadalësohen në të njëjtën kohë, tha ajo për rrjetin amerikan CBS “Face the Nation” në një intervistë të transmetuar më 1 janar. /albeu.com