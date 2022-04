Lufta/ Banka Botërore: Do të ketë çmime të larta të ushqimit dhe energjisë për tre vjet

Lufta në Ukrainë do të rezultojë në ushqime dhe energji të shtrenjta për tre vitet e ardhshme, ka paralajmëruar Banka Botërore, duke intensifikuar frikën se ekonomia globale po shkon drejt një ripërsëritjeje të rritjes së dobët dhe inflacionit të lartë të viteve 1970.

The Guardian shkruan se në një analizë të zymtë, organizata e zhvillimit me bazë në Uashington tha se ekzistonte rreziku që kostot e vazhdueshme të larta të mallrave që zgjasin deri në fund të vitit 2024 do të çonin në stagflacion – aktivitet i ngadaltë i kombinuar me presione të forta të kostos së jetesës.

Perspektiva më e fundit e Bankës për tregjet e mallrave tha se gjatë dy viteve të fundit bota kishte parë rritjen më të madhe të çmimeve të energjisë që nga kriza e naftës e vitit 1973 dhe rritjen më të madhe në çmimet e ushqimeve dhe plehrave që nga viti 2008. Ndërsa kostot e energjisë dhe ushqimit kishte të ngjarë të duke u tërhequr nga nivelet e tyre aktuale, ato parashikoheshin të ishin ende mbi mesataren e pesë viteve të fundit në fund të vitit 2024.

Si rezultat i ndërprerjeve të tregtisë dhe prodhimit të shkaktuar nga pushtimi rus i Ukrainës, Banka parashikon një rritje prej 50% të çmimeve të energjisë këtë vit. Ajo pret që çmimi i naftës së papërpunuar Brent të jetë mesatarisht 100 dollarë për fuçi në vitin 2022, niveli i tij më i lartë që nga viti 2013 dhe një rritje prej më shumë se 40% krahasuar me 2021. Çmimet pritet të bien përsëri në 92 dollarë në 2023, por do të mbeten shumë mbi pesë -mesatarja vjetore prej 60 dollarë për fuçi.

Çmimet evropiane të gazit pritet të jenë dy herë më të larta në vitin 2022 sesa në 2021, ndërsa çmimet e qymyrit pritet të jenë 80% më të larta. Banka pret që çmimet e grurit të rriten më shumë se 40% këtë vit, duke ushtruar presion mbi ekonomitë në zhvillim që mbështeten në importet e grurit nga Rusia dhe Ukraina .

Indermit Gill, një zëvendës-president i Bankës Botërore , tha: Në përgjithësi, kjo përbën goditjen më të madhe të mallrave që kemi përjetuar që nga vitet 1970. Siç ndodhi atëherë, tronditja po përkeqësohet nga një rritje e kufizimeve në tregtinë e ushqimit, karburantit dhe plehrave. Këto zhvillime kanë filluar të ngrenë spektrin e stagflacionit. Politikëbërësit duhet të shfrytëzojnë çdo mundësi për të rritur rritjen ekonomike në vend dhe për të shmangur veprimet që do të dëmtojnë ekonominë globale./albeu.com