Svelça: Policët e Kosovës janë rrëmbyer në territorin tonë, hakmarrje pas arrestimit të kriminelit Llune

Ministri i Brendshëm, Xhelal Sveçla thotë se rrëmbimi it re policëve të Koosvës është bërë është rreth një 1 km brenda territorit të Kosovës nga forcat serbe “Kobra”.

Sveçla tha ndër të tjera se rrëmbimi i policëve është hakmarrje pas arrestimit të kriminelit Llune.

“Javët e fundit RKS është përballur me tentativa për destabilizim. Ku ka ndodhur ngjarja është rreth një 1 km brenda territorit, rruga ishte me gropë, është e pamundur të kalohet në Serbi. Në këtë lokacion me prapavijë të territorit të Kosovës, pa pasur edhe drunj me qëllim të bllokimit të arritjes së asistencës. Është hakmarrje pas arrestimit të kriminelit Llune. Për ne, është e papranueshme dhe incident shumë i rëndë. Bëjmë thirrje për lirimin e zyrtarëve tanë dhe kthimin në Kosovë, në polici e pranë familjeve të tyre. Ritheksoj se nuk ndalemi e zbrapsemi në kërkim të drejtësisë, rendit e ligjit. Qytetarët tanë nuk do të shtypen e shkelen por do të mbrohen, Serbia duhet të mbahet përgjegjëse”-tha ministri Svelça./albeu.com/