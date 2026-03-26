Plava thotë se për vrasjen kishte marrëveshje me Murselin: Më tha që edhe Behgjet Pacolli ka qenë në dijeni për këtë rast

Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, në gjykimin ndaj Naim Murselit, Kushtrim Kokallës dhe Granit Plavës, në sesionin e pasditës po jep mbrojtjen i akuzuari Plava, i cili tha se vrasja ishte kryer në marrëveshje me Murselin, i cili i kishte premtuar se do ta nxjerrte nga burgu pas dy vitesh, me pretendimin se është person që ka pushtet.

Plava tha se nuk qëndron pranë deklaratës së dhënë në Polici dhe se sot do ta thotë të vërtetën, raporton “Betimi për Drejtësi“.

Të lidhura

“Atë deklaratë që e kam dhënë ka qenë nën presion të policisë”, tha Plava, duke shtuar se deklaroi sipas marrëveshjes që kishte me Murselin, dhe i ishte thirrë ambulanca dhe ia kishin dhënë një ineksion.

Duke u përgjigjur në pyetjet e mbrojtësit të tij, avokatit Skender Gojani, i akuzuari Plava tha se kishte marrëveshje me Naim Murselin dhe se ka qenë në dijeni për veprën për të cilën sot po akuzohet.

“Asnjëherë nuk më ka tregu kush është personi (që do ta vriste), edhe m’ka thanë veç ki me marrë përgjegjësi ti, kurgjë tjetër. Unë pa u ba dy vjet të nxjerri prej burgu, e di çfarë pushteti kam”, tha Plava.

Sipas tij, Murseli i ka thënë se për këtë rast ka qenë në dijeni edhe Behgjet Pacolli.

“Me fjalë të Naimit qysh m’ka thanë Naimi, m’ka thanë që edhe Behgjet Pacolli për këtë rast ka qenë në dijeni, ti e di çfarë pushteti kemi na, më ka thanë. Nuk ka shansa me nejt në burg ma shumë se dy vjet”, u shpreh Plava.

Ai pretendon se Murseli i ka ofruar punë, pagë 1300 euro, një veturë G-Classs. Tha se kur e ka pyetur se kë do ta vriste, Naimi i kishte thënë se nuk ka nevojë ta dijë vetëm të marrë përgjegjësinë.

Më tutje, Plava thotë se deklaratën në Polici e kishte dhënë ashtu sikurse ishte marrë vesh me Naim Murselin.

Dy të akuzuarit tjerë ai tha se i njeh- Kokallën për shkak se janë nga i njëjti fshat, kurse Murselin e njeh më pak.

I akuzuari thotë se me Naim Murselin është takuar 7-8, dhe se ditën kritike janë takuar pikërisht për këtë marrëveshje.

Sipas tij, të nesërmen e kishte kuptuar që personi që e vrau ka qenë gruaja e Naim Murselit.

“Më vjen keq për atë ditë çka ka ndodh. Gjithmonë ka thënë se është ja serbe ja boshnjake, veç ti ki me marrë përgjegjësinë”, u shpreh ai.

Paraprakisht, Plava tha se është i gjendjes së dobët ekonomike dhe se ka qenë punëtor krahu. Tha se më parë nuk ka qenë i dënuar apo i ndjekur për ndonjë vepër penale. /BetimipërDrejtësi/


Shtuar 26.03.2026 21:05

Kosova dhe rajoni i Ballkanit në qendër të strategjisë së NATO-s, aleanca paralajmëron për rreziqet nga Rusia

Kosova dhe rajoni i Ballkanit në qendër të strategjisë së NATO-s, aleanca paralajmëron për rreziqet nga Rusia
FOX Business: Kosova pjesë e koalicionit ndërkombëtar për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit

FOX Business: Kosova pjesë e koalicionit ndërkombëtar për sigurimin e Ngushticës së Hormuzit
Gjykata Kushtetuese rrëzoi dekretin për shpërndarjen e Parlamentit, reagon Osmani: Nuk bëra asnjë shkelje kushtetuese kur shpërndava Kuvendin

Gjykata Kushtetuese rrëzoi dekretin për shpërndarjen e Parlamentit, reagon Osmani: Nuk bëra asnjë shkelje kushtetuese kur shpërndava Kuvendin
Kushtetuesja vendos: Dekreti i Presidentes s’ka efekt Juridik, deputetët kanë 34 ditë afat për zgjedhjen e Presidentit

Kushtetuesja vendos: Dekreti i Presidentes s’ka efekt Juridik, deputetët kanë 34 ditë afat për zgjedhjen e Presidentit
Ngërçi në KQZ-në e Kosovës, Osmani bllokon dekretin e anëtarëve: Ka më shumë propozime sesa i lejon Kushtetuta

Ngërçi në KQZ-në e Kosovës, Osmani bllokon dekretin e anëtarëve: Ka më shumë propozime sesa i lejon Kushtetuta
Aksident tragjik në Gjermani/ U përplasën nga kamioni, humb jetën 29-vjeçarja shqiptare dhe djali i saj i mitur

Aksident tragjik në Gjermani/ U përplasën nga kamioni, humb jetën 29-vjeçarja shqiptare dhe djali i saj i mitur
U vranë qindra persona, 27 vite nga masakra në Krushë të Madhe

U vranë qindra persona, 27 vite nga masakra në Krushë të Madhe
A duhet t’i ketë LVV-ja tre anëtarë në KQZ? Presidentja Osmani i drejtohet Gjykatës Kushtetuese

A duhet t’i ketë LVV-ja tre anëtarë në KQZ? Presidentja Osmani i drejtohet Gjykatës Kushtetuese