Kurti kërkon politika shtetërore që përfshijnë shëndetin mendor të fëmijëve dhe të rinjve

Mirëqenia psikologjike e fëmijëve dhe të rinjve duhet të zërë vend të rëndësishëm në politikat e shtetit, ka deklaruar kryeministri i Kosovës, Albin Kurti. Në tryezën me temë “Shëndeti mendor”, të organizuar nga Zyra e Kryeministrit së bashku me UNICEF-in, ai tha se diskutimi për të ardhmen e Kosovës dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor nuk mund ta anashkalojë këtë çështje.
Gjatë diskutimit, Kurti iu referua raportit “Hartëzimi i shërbimeve të shëndetit mendor dhe mbështetjes psikosociale për fëmijët dhe të rinjtë në Kosovë”, të prezantuar në gusht. Dokumenti është përgatitur nga UNICEF-i në bashkëpunim me Institutin e Psikologjisë të Universitetit të Prishtinës.
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Sipas kryeministrit, përveç paraqitjes së situatës, ky raport ka sjellë edhe rekomandime për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë.
Kurti kërkoi që identifikimi i sfidave të pasohet nga hapa konkretë. Ai shpjegoi se, pas prezantimit të raportit, i kishte kërkuar UNICEF-it një takim tjetër për të shqyrtuar bashkërisht gjetjet, për të diskutuar në thellësi rekomandimet dhe për të përcaktuar veprimet që shteti duhet të ndërmarrë në avancimin e agjendës së shëndetit mendor.
Ai theksoi se takimi duhet të shërbejë për kalimin nga të dhënat te veprimi. Me një dokument që ndihmon në kuptimin e nevojave dhe vështirësive, sipas tij, institucioneve u takon të vendosin ku t’i drejtojnë përpjekjet, cilave masa t’u japin përparësi dhe si të ndërtojnë një sistem mbështetës më të qëndrueshëm e më të qasshëm.
Për Kurtin, kujdesi për shëndetin mendor nuk mund t’i ngarkohet një institucioni apo sektori të vetëm. Ai nënvizoi domosdoshmërinë e bashkërendimit ndërmjet institucioneve dhe fushave të ndryshme.
Në këtë kuadër, kryeministri e lidhi shëndetin mendor me shëndetin në përgjithësi, mjedisin ku mësojnë fëmijët, familjet në të cilat rriten, shërbimet sociale e shëndetësore që u ofrojnë mbështetje, sigurinë, komunitetin ku jetojnë dhe mundësitë që krijohen për ta. Ai shpjegoi se pikërisht kjo ndërlidhje kishte bërë bashkë në tryezë përfaqësues nga institucione e sektorë të ndryshëm, ndërsa kërkoi që edhe përgjigjja të jetë sa më e integruar.
Duke folur për punën e Qeverisë gjatë mandatit të saj, Kurti renditi shtesat për fëmijët, përkrahjen për nënat lehona, programin e intervenimit të hershëm për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe mundësitë e ofruara për fuqizimin e punësimin e të rinjve.
Ai veçoi gjithashtu përmirësimin në mbijetesën e fëmijëve. Sipas tij, që nga viti 2020, vdekshmëria neonatale është ulur për 27 për qind, ndërsa pjesëmarrja e fëmijëve në edukimin në fëmijërinë e hershme është më shumë se dyfishuar.
Synimi i Qeverisë, tha Kurti, është krijimi i një sistemi që nuk kufizohet në ndërhyrjen gjatë krizave, por që investon paraprakisht në parandalim, identifikim dhe mbështetje të hershme.
Ai e përshkroi këtë si një sistem ku fëmijët, të rinjtë dhe familjet e tyre dinë ku të kërkojnë ndihmë dhe mund të marrin përkrahjen e përshtatshme në kohën e duhur. Për ta realizuar këtë synim, Kurti kërkoi shqyrtimin me kujdes të mënyrave për forcimin e bashkëpunimit mes shëndetësisë, arsimit, shërbimeve sociale, drejtësisë dhe sektorëve të tjerë, si edhe rritjen e kapaciteteve profesionale. Ai theksoi gjithashtu nevojën që mbështetja të jetë e arritshme për fëmijët dhe të rinjtë, pavarësisht se ku jetojnë dhe ku u nevojitet ajo.