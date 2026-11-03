Kërçeli i përgjigjet Ramës: Na udhëheq dashuria për Prishtinën, jo inati politik

Pas kritikave që kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, drejtoi ndaj aksionit të VV-së para Prokurorisë, ka ardhur përgjigjja e deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli.
Në reagimin e tij, Kërçeli kundërshtoi idenë se veprimet e tyre nxiten nga inatet politike. Ai theksoi se në qendër të angazhimit janë dashuria për kryeqytetin, mbikëqyrja e shpenzimit të taksave të qytetarëve dhe kërkimi i përgjegjësisë për keqpërdorimet.
Të lidhura
None found
Deputeti iu referua edhe financimit të projektit të Unazës së Jashtme të kryeqytetit, duke kujtuar se Qeveria e Republikës së Kosovës i kishte ndarë mjetet financiare një ditë më parë.
Në postimin e tij të plotë, Kërçeli iu drejtua Ramës duke vënë në dukje shpejtësinë e reagimit të tij dhe duke shprehur kënaqësi që ai i ndjek edhe konferencat e tyre.
Më tej, ai i renditi Përparimit tri arsyet e angazhimit të tyre, duke përjashtuar motivet e inatit politik: 1. Dashurinë për kryeqytetin; 2. Vëmendjen ndaj përdorimit të taksave të qytetarëve të kryeqytetit; 3. Denoncimin e çdo parregullsie.
Në përmbyllje, Kërçeli nënvizoi se kushdo që keqpërdor taksat e qytetarëve të kryeqytetit duhet të mbajë përgjegjësi. Në shënimin pasues të postimit, ai bëri të ditur se dje Qeveria e Republikës së Kosovës kishte miratuar ndarjen e mjeteve financiare për realizimin e projektit të Unazës së Jashtme të kryeqytetit.