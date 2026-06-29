FSK fuqizon përgatitjen profesionale të personelit ushtarak

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka njoftuar se pjesëtarë të saj kanë përmbyllur me sukses trajnimin për snajper, në funksion të rritjes së kapaciteteve luftarake dhe avancimit të aftësive profesionale të personelit ushtarak.

Në një postim të publikuar në Facebook, bëhet e ditur se ky trajnim ishte i orientuar drejt certifikimit të pjesëtarëve si snajperistë operativë, të aftë të veprojnë sipas standardeve moderne ushtarake dhe të përdorin sisteme të ndryshme armësh në misione të ndryshme operative.

Të lidhura

None found

“Gjatë trajnimit, pjesëmarrësit zhvilluan aftësi në qitje precize, taktika fushore, kamuflim, vëzhgim, lëvizje taktike dhe zbatimin e procedurave operacionale në terren”, thuhet në njoftim.

Më tej, sipas njoftimit, Forca e Sigurisë së Kosovës po vazhdon të investojë në zhvillimin profesional dhe operacional të personelit të saj, duke rritur gatishmërinë dhe kapacitetet e forcës në përputhje me standardet më të larta ushtarake.


Shtuar 29.06.2026 10:47

Tags: ,
Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik

Burjani: Një dakordim vetëm për Presidentin do ta nxirrte Kosovën nga ngërçi politik
BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit

BE-ja në Kosovë: Stabiliteti institucional, kyç për të shfrytëzuar procesin e zgjerimit
Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari

Kërkesa e Prokurorisë për paraburgim zbardh ngjarjen në Ferizaj ku mbeti i vrarë 32-vjeçari
Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?

Cilat degë nuk morën pjesë në mbledhjen e LDK-së?
Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së

Haziri sqaron nëse ka bisedime për koalicion mes LDK-së dhe LVV-së
Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan

Më 1 korrik pritet vendimi i Gjykatës Themelore për të ndaluarit në Gazimestan
Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit

Supreme e shpall të palejuar padinë e Ministrisë së Drejtësisë ndaj Odës së Avokatëve për tarifat e regjistrimit
Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen

Totaj flet për mundësinë e koalicionit pas zgjedhjeve dhe për raportin me Vetëvendosjen
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomjojobet girişKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetgrandpashabetJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetjojobetbetcio