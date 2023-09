Fero “nuk ua bën hallall” atyre që ripublikojnë këngët e tij

Reperi Fero tashmë prej pak kohësh ka hequr dorë nga muzika duke iu përkushtuar fesë ismlame.

Që nga largimi nga muzika ai ka bërë disa ndryshime në jetën e tij si nga emri e deri tek priefsioni.

Tashmë ai prezantohet si Khattab dhe u ka kërkuar ndjekësve të mos i dëgjojnë këngët e tij dhe është shprehur i penduar për to.

“Miq të dashur, e pashë se disa persona kanë postuar disa këngë, të cilat unë i kam kënduar në të kaluarën.

Unë vetëm një gjë dua t’ju them se ai i cili poston këngë të së kaluarës sime nuk ia bëj hallall dhe do t’i kërkoj llogari te Allahu, sepse unë jam larguar prej muzikës për hir të Allahut dhe më hyni në hak. Ju lutem që ta respektoni bindjen time. Me respekt, Khatabi”.

Pasi doli nga burgu, Fero vendosi të hiqte dorë nga muzika. Ai ka fshirë fotot nga rrjetet sociale dhe i ka kërkuar fansave që mos e dëgjojnë më muzikën e prodhuar prej tij.

Ai gjithashtu ka nisur punë si biznesmen pasi e quan punë të duhur edhe feja.