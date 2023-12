Filmat më të mirë në Netflix për vitin 2023

Nuk jeni i sigurt se çfarë të shikoni? A keni shfrytëzuar tashmë gjithçka në listën tuaj të vëzhgimit dhe tani jeni duke u mpirë në divan? Gjigantët e transmetimit po prodhojnë gjithmonë gjëra të reja për t’u parë dhe viti 2023 ka qenë një vit i mirë për Netflix.

Nga dokumentarët sportivë dhe thrillerët e rëndë deri te aventurat e lezetshme familjare, dramat fantastike dhe fotot prestigjioze plot kthesa, Netflix ka një koleksion origjinal filmash të rinj, shkruan AlbEu.com! Gjithçka që duhet të bëni është të shtypni play.

Këto janë filmat më të mirë origjinalë të Netflix të publikuar në 2023.

1. May December



2. Leave the World Behind



3. Fair Play



4. They Cloned Tyrone



5. The Wonderful Story of Henry Sugar



6. Nimona



7. Love at First Sight



8. The Killer



9. Mike Birbiglia: The Old Man and the Pool

10. Nyad



/AlbEu.com/