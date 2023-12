Filmat e rinj që pritet të publikohen në vitin 2024

“Dune: Pjesa 2”, vazhdimi i Bong Joon-ho-s për fituesin e Oskarit “Parasite”, si dhe biografitë e Bob Marley dhe Amy Winehouse: Këtu janë disa nga filmat që duhet të presim vitin e ardhshëm.

Greva e dyfishtë në Hollivud – e skenaristëve dhe aktorëve – ndikuan në prodhimet e filmave të vitit 2023. Shumë nga filmat më të mëdhenj dhe më të pritur u vonuan ose u shtynë për në vitin 2024.

Por pritja pothuajse ka mbaruar. Uria e filmave të vitit 2023 do t’i hapë vendin një gostie për fansat e kinemasë, me një vit të mbushur plot me filma të suksesshëm dhe drama arti të shumëpritura, transmeton AlbEu.com.

Këtu janë disa nga filmat më të mëdhenj dhe më të mirë për t’u kujdesur në vitin e ardhshëm:

“Dune: Pjesa 2”

Gjysma e dytë e adaptimit ambicioz të Denis Villeneuve të klasikut fantastiko-shkencor të Frank Herbert ishte një nga filmat më të mëdhenj që u shty në vitin 2024 (fillimisht ishte planifikuar të dilte në sezonin e festave të këtij viti).

“Mickey 17”

Vazhdimi në gjuhën angleze i Bong Joon-ho-s për fituesin e Oskarit “Parasite” është një film fantastiko-shkencor i përshtatur nga romani i Edward Ashton i vitit 2022 “Mickey7” dhe interpreton Robert Pattinson, Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette dhe Mark Ruffalo.

“Bob Marley: Një dashuri”

Aktori britanik Kingsley Ben-Adir, i cili mahniti si Malcolm X në debutimin regjisorial të Regina King në vitin 2020 ” One Night in Miami ” (dhe luajti një nga Kenët në ” Barbie ” këtë vit), është vendosur për një performancë yjesh si legjendë reggae. Bob Marley në këtë biografi muzikore nga regjisori i “King Richard”, Reinaldo Marcus Green.

‘Sfiduesit’

Fillimisht i vendosur për të hapur Festivalin e Filmit në Venecia 2023 , “Sfiduesit” është një tjetër film, premiera e të cilit u vonua nga greva e aktorëve.

Drama romantike nga regjisori i “Call Me by Your Name”, Luca Guadagnino, luan Zendaya në rolin e Tashi, një yll tenisi dikur, karriera e të cilit përfundoi nga një aksident i tmerrshëm dhe që mbetet e lidhur nga lidhjet profesionale dhe romantike me romancat e saj binjake adoleshente: burri. She asi ndërkombëtar i tenisit Art (Mike Faist) dhe shpresa e rikthimit Patrick (Josh O’Connor).

Filmat e tjerë:

“Kraven the Hunter” / “Madame Web” / “Venom 3”

‘Joker: Folie à Deux’

“Deadpool 3”

‘Beetlejuice 2’ / ‘Gladiator 2’

‘I zemëruar’ – ‘Furiosa’

‘Balerina’ – ‘Ballerina’

“Zoti i unazave: Lufta e Rohirrimëve” – ‘The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim’

‘Vajza të këqija’ – ‘Mean Girls’

‘Nosferatu’ – ‘Nosferatu’

‘Trajtimi’ – ‘The Outrun’

‘Kthehu tek e zeza’ – ‘Back to Black’

‘Djemtë e Nikelit’ – ‘The Nickel Boys’

‘Despicable Me 4’