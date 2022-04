FIFA si Netflix, një shërbim transmetimi është gati për tifozët e futbollit

FIFA është gati të hyjë në botën e platformave të transmetimit, raporton “Associated Press”.

FIFA ka si synim të ndjeki hapat e Netfilx, duke ofruar një shërbim falas për të gjithë tifozët e botës së futbollit. Ndër shërbimet e ofruara janë dokumentarë dhe disa ndeshje, gjithashtu po vlerësohet përfshirja e ndeshjeve të Kupës së Botës, në këtë rast kundrejt pagesës.

Drejtoresha e strategjisë së FIFA-s, Charlotte Burr, tha: “ Nuk ka tarifë abonimi për shërbimin, por kjo nuk do të thotë që gjërat nuk do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke kaluar në versione premium ose duke adoptuar modele të reja. Në çdo rast, gjithmonë do të ketë një pjesë falas të shërbimit”./ h.ll/albeu.com