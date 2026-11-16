Publikimi i programit të Listës Studentore në Serbi ka nxitur reagimin e gazetarit Gëzim Mekuli. Dokumenti shpreh kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës dhe përfshirjes së saj në organizata ndërkombëtare.
Në reagimin e tij, Mekuli i është drejtuar Qeverisë së Kosovës me kërkesën që buxhetit të ushtrisë t’i shtohet së paku një miliard euro. Ai ka përmendur edhe mërgimtarët, duke i kujtuar qeverisë se ata janë gjallë.
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Përmes një krahasimi me Milosheviqin dhe Vuqiçin, gazetari e ka lidhur qëndrimin e këtij subjekti me atë të Listës Serbe. Me ironi, ai e ka quajtur fillimisht “Lista Serbe”, për ta korrigjuar më pas emërtimin në “Lista Studentore”.
Sipas Mekulit, me programin e bërë publik sot, Lista Studentore zotohet zyrtarisht se do të vijojë ta kundërshtojë pavarësinë, të cilën e përshkruan si të shpallur në mënyrë të njëanshme nga “e ashtuquajtura Republikë e Kosovës”, dhe se nuk do të lejojë anëtarësimin e saj në organizata ndërkombëtare.
Duke kritikuar këto qëndrime, Mekuli ka vënë në lojë edhe pretendimet për një “frymë të re” në Serbi, ndërsa ata që i kishin shprehur këto pritje i ka cilësuar si injorantë.