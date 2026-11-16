Kiril Pecakov, kryetari i Komunës së Ohrit, reagoi me tone të ashpra pas sulmit fizik ndaj një 26-vjeçareje, e cila u dërgua në spital me plagë të rënda. Sipas rastit të raportuar, autor i dhunës dyshohet të jetë i dashuri i saj.
Pecakov kërkoi nga institucionet përgjegjëse që të ndërhyjnë menjëherë dhe ta trajtojnë çështjen me efikasitet e drejtësi. Ai nënvizoi se ngjarje të tilla nuk i karakterizojnë Ohrit dhe nuk duhet të ndodhin në qytet.
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Në një reagim të publikuar në Facebook, ai tha se ndihej i revoltuar si qytetar dhe si kryetar bashkie, duke u distancuar publikisht nga dhuna. Pecakov theksoi se qëndron në krah të drejtësisë dhe ligjit, ndërsa shtoi se dhuna nuk mund të jetë zgjidhje.
Kryetari i Ohrit vlerësoi gjithashtu se përsëritja e rasteve të dhunës e bën të domosdoshëm rishikimin e rregulloreve ligjore, si dhe një qasje tjetër ndaj autorëve të veprave të tilla penale.