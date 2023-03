Ligji për agjentët e huaj “ndez gjakrat”, plas grushti në parlamentin gjeorgjian (VIDEO)

Diskutimi për një projektvendim të ri, i cili pritet të miratohet në ditët në vijim ka ndezur gjakrat ne parlamentin gjeorgjian.

Përfaqësuesit e partive “Ëndrra e Gjeorgjisë” dhe “Demokracia Gjerogjiane” janë konfliktuar fizikisht me opozitën e vendit.

Në redin e ditës së seancës plenare sot ishte ligji për agjentët e huaj, që mesa duket ka përçarë politikën në Gjeorgji.

Disa deputetë besojnë se ligji e largon vendin nga Bashkimi Evropian.

