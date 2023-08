Nuk ka më Twitter! Çfarë do të thotë Elon Musk me “X”

Çfarë mendoni kur shihni ‘X’?

Shkronja e alfabetit?

Numri romak, 10?

Një ndryshore algjebrike?

Diçka e vlerësuar me X, apo një puthje në fund të një mesazhi?

Ajo letër që i mban kaq të zënë Mulder dhe Scully?

Nëse nuk keni qenë në koma deri tani (ne ju kemi zili tani), do të keni dëgjuar se vendimi i fundit i pronarit të Twitter, Elon Musk, ishte heqja e logos ikonike të zogut blu të kompanisë dhe zëvendësimi i tij me një X.

Por çfarë do të thotë ky riemërtim dhe a është një veprim i zgjuar, duke marrë parasysh peshën simbolike të X?

Lidhje personale të gjata

Musk ka qenë gjithmonë i magjepsur me shkronjën X.

Kjo daton që kur ai u përpoq të emëronte kompaninë e tij të dytë X.com, e cila u bë PayPal. Ai më në fund ia doli kur lançoi Model X, një nga modelet më të hershme të kompanisë së makinave elektrike Tesla, themeloi SpaceX (edhe pse ‘X’ u zhvendos në një prapashtesë) dhe lançoi aplikacionin e tij të inteligjencës artificiale xAI.

Megjithatë, më e rëndësishmja nga të gjitha, ai e quajti djalin e tij X Æ A-12 – ose shkurt “X”.

Pra, riemërtimi i Twitter-it nuk është edhe aq i habitshëm duke marrë parasysh formën e tij të mëparshme. Ai madje ndryshoi zyrtarisht emrin ligjor të Twitter në X Corp në prill, dhe tani, kushdo që shkon në X.com do të ridrejtohet në Twitter.com. Megjithëse sipas Musk, domeni kryesor për shërbimin do të jetë përfundimisht X.com.

We’ve had an emergency rebrand pic.twitter.com/uSq1KQW6W2 — ITVX (@ITVX) July 24, 2023

X nuk është gjithçka, por sigurisht që ka disa kuptime…

Një simbol i fuqishëm

Simboli i X është përdorur në shumë fusha, nga algjebra te shkenca dhe spiritualiteti, dhe ka diçka të një joshjeje misterioze në të – duke bërë që shumë ta konsiderojnë atë si shkronjën më të fuqishme në alfabet.

X përfaqëson të njohurën (X shënon pikën) dhe të panjohurën (në algjebër), dhe ka veti të ndryshme mistike. Musk e di mirë këtë. Përdorimi i tij është një shenjë e fuqisë së perceptuar dhe përvetësimi i një simboli të shumëanshëm mund t’i përshtatet nevojave të secilit, në varësi të kontekstit dhe sfondit. Ai në thelb i ka mbrojtur bastet e tij dhe është përpjekur të tërheqë një audiencë të gjerë, ndërkohë që merr peshën simbolike të shenjuesve dhe simboleve, siç bëjnë shumë shoqëri “sekrete”.

Vlen gjithashtu të theksohet se X shpesh lidhet me vdekjen dhe rilindjen, pasi mendohet se shënon fundin e një cikli dhe fillimin e një tjetri. Kjo i referohet lidhjes së shkronjës me Samekh në alfabetin hebraik, i cili është simboli i një gjarpri që gëlltit bishtin e vet – ajo që në mësimet okulte përmendet përmes ‘S’ si Ouroboros. Është simboli i një cikli të përjetshëm dhe i ndryshimit apo tranzicionit.

Diçka mjaft e përshtatshme duke marrë parasysh gjendjen aktuale të tranzicionit (mjaft kaotik) të Twitter nën Musk.

Kuptime shpirtërore dhe nëntonet ogurzeza

Përtej tranzicionit, shkronja X përdoret shpesh nga kisha katolike si simbol i Trinisë së Shenjtë, ndërsa në hinduizëm, X përfaqëson trininë e shenjtë të Brahma, Vishnu dhe Shiva. Ai shihet gjithashtu si një simbol i shenjtë i kryqit të shenjtë; si i tillë, sidomos në interpretimin e ëndrrave, kryqi simbolizon sakrificën apo edhe torturën.

Përsëri, mjaft i përshtatshëm duke marrë parasysh peizazhin ferr në të cilin është kthyer Twitter gjatë viteve të fundit, me përhapjen e gjuhës së urrejtjes, bullizmit në internet dhe platformën që pranohet gjerësisht si e dëmshme për shëndetin mendor.

Që shkon në X duke qenë një simbol me nuancë negative. Ndërsa mund të perceptohet si një totem mbrojtjeje, duke shmangur shpirtrat e këqij – një besim që ka të ngjarë të rrënjosur në faktin se X duket si dy shpata të kryqëzuara – shkronja ka nëntone të pagabueshme të këqija.

Historikisht, mund të jetë një kujtesë e skllavërisë. Për shumë afrikanë dhe afrikano-amerikanë, X është një shënues i mungesës, sepse shumë skllevër mbetën pa mbiemra. Mbiemrat thjesht do të zëvendësoheshin me një X. Kjo është arsyeja pse Malcom X mori mbiemrin X në 1952; për të, ajo simbolizonte emrin e panjohur afrikan të të parëve të tij.

Është gjithashtu e vështirë të injorosh lidhjen e lartpërmendur të X me vdekjen. Simboli i kafkës dhe kockave të kryqëzuara ka qenë prej kohësh i lidhur me rrezikun, veçanërisht kur ishte i lidhur me piratët. Përfundimisht, ai u bë standardi për etiketimin e substancave toksike, duke rritur kështu lidhjen e tij me makabrin.

Ashtu si emoji i bretkosës para tij – një referencë për Pepe Frog – X është bërë një simbol i kudondodhur në MAGA Twitter, duke simbolizuar konservatorët që pretendojnë se po shmangen nga platformat kryesore të mediave sociale.

A është riemërtimi estetik i kohëve të fundit si një bilbil për turmën që Musk dëshiron të tërheqë? Mundësia nuk mund të hidhet poshtë, veçanërisht me pikëpamjet e tij për moderimin e gjuhës së urrejtjes gjithnjë në rritje në platformë që kur ai mori drejtimin e saj.

X si një thikë me dy tehe

Disa nga aspektet negative të X janë kundërbalancuar nga disa referenca të kulturës pop.

Kuptohet, X mund të jetë censurë, veçanërisht me filmat dhe pornografinë me vlerësim X. Pastaj është Gjenerata X – duke përfshirë ata të lindur midis 1965 dhe 1981 . Megjithatë, shembuj të tjerë të kulturës pop mund të provokojnë nostalgji dhe madje emocione: komiket dhe filmat e X-Men; X si stenografi për “ekstrem” në lidhje me sportet dhe lojërat; seriali kult fantastiko-shkencor i viteve ’90 The X Files, që rrotullohet rreth teorive konspirative dhe paranojës rreth qeverisë amerikane…

Bën sens? Ndoshta Elon është një fans dhe nëse po, ai ka zgjedhur kohën e duhur për të hequr qafe zogun ikonik të Twitter. Në fund të fundit, show mbush 30 vjet këtë vit. X është shpesh stenografi për diçka që është e vështirë për t’u përcaktuar, por ndoshta i gjithë riemërtimi misterioz i X nuk është aq i ndërlikuar sa duket – ndoshta është homazh i tij për Mulder dhe Scully.

Ose ndoshta po e mendojmë shumë dhe ai thjesht mendon se X duket lezetshëm.

Cilatdo qofshin arsyet, përdorimi i X nga Musk si identifikues mbetet diçka si një thikë me dy tehe. Duke u përpjekur për të shfrytëzuar fuqinë e një simboli të pasur dhe të pamohueshëm të gjithanshëm, i cili siç mund të dalloni nga ky artikull është një shenjë që duket se sfidon frenimin duke u shtrirë në mënyrë të pamatur në çdo drejtim.

X mund të simbolizojë hyjninë dhe harmoninë si një shkronjë simetrike, por referencat për vdekjen, toksicitetin dhe konceptin e gabimit nuk janë kurrë larg. Me këtë në mendje, logoja e re e Twitter duket çuditërisht e përsosur kur merret parasysh X si përfaqësimi vizual i dy rrugëve që kryqëzohen. Një çift shpirtrash takohen dhe, pasi nuk kanë arritur të krijojnë një dialog të respektueshëm ose të vendosen në një terren të mesëm, vazhdojnë në momentin e tyre fillestar dhe shkojnë në rrugët e tyre të veçanta. Një lidhje e dështuar, që përfaqëson një disfatë të dialogut në një botë dixhitale të copëtuar që synohej të bashkohej, por ia doli vetëm të nxiste ndarjen.

Një përmbledhje mjaft e përshtatshme e platformës Twitter, duke marrë parasysh të gjitha gjërat.

Ju mund të shihni pse ai e ka quajtur atë X.