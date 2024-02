Horoskopi 12 shkurt, shenjat dhe vendimet e tyre këtë të hënë

Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të hënën shumë shpesh ju keni ndjesinë e qartë të luftimit në një mjedis njerëzish që janë jo vetëm të pasaktë, por edhe të paqartë. Keni një dukshmëri të caktuar por mund të akuzoheni edhe për diçka që as e keni bërë dhe as nuk e keni menduar.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën puna nuk ju mjafton në jetë, gjithashtu dashuria është shumë e rëndësishme dhe takimet e kësaj periudhe janë interesante. Kjo ditë ndihmon për të rikuperuar pak qetësinë e brendshme. Ju pret një e ardhme më e mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të hënën me këta yje mund të vendosni vërtet se çfarë të bëni. Ju sigurisht nuk jeni njerëz që i vendosni vetes kufij, që ndaloni sepse besojnë se nuk janë në nivelin e duhur, se nuk janë mjaft të rritur, se nuk kanë më besim. Një projekt i ri më në fund mund të fillojë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të hënën ju do të përjetoni një javë plot diskutime. Mundohuni të bëni diçka ndryshe, mos u lodhni dhe shmangni komplikimet. Në këtë ditë reflektoni mirë se cilat janë kushtet edhe në planin sentimental.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën miqësitë e lindura së fundmi nuk duhen hedhur poshtë, marrëdhëniet që po bëhen sërish të rëndësishme këto ditë nuk duhen marrë lehtë. Ajo që ka lindur tani do të zhvillohet nga marsi. E ardhme më e mirë do na pret.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën çdo ndjenjë duhet të shprehet lirshëm. Yjet janë në anën tuaj me një Venus të favorshëm, ndërsa zemrat e vetmuara do të fillojnë të shikojnë përreth. Jupiteri disonant ju këshillon të qëndroni të qetë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën fol vetëm nëse është e nevojshme. Kur mendon se ke të drejtë dhe kur mendon se ke forcën për të thënë gjëra, e bën me nxitim, shmange. Lajme të mundshme në punë por rezultojnë të nxehta. Me kalimin e kohës ia vlen të kalosh valën.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën duke filluar nga mëngjesi i kësaj ditë Marsi hyri në shenjë dhe dha një aluzion të parë fuqie që do të jetë edhe më e dobishme për të gjitha projektet që keni në mendje në muajt e ardhshëm. Në këto orë favorizohen takimet dhe marrëdhëniet në përgjithësi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Prej ditës së hënë për ju ky nuk është një muaj ideal për dashuri të reja. Mbetet një qiell shumë i qetë për ata që tashmë kanë një histori, e cila megjithatë nuk ngjall më shumë emocione.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën në orët në vijim disa situata pune dhe jopune do të forcohen. Më pas nga data 10 mars, Urani do të bëhet sërish i favorshëm dhe do të vijnë më të mirat. Është e qartë se para kësaj diçka duhet të sqarohet në dashuri, por edhe Afërdita në kundërshtim mund të frenojë dëshirën për të folur dhe për të sqaruar çështje të ndryshme.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Prej të hënës është një periudhë fuqie falë Hënës që do të jetë në shenjë. Projektet tuaja janë mjaft të rëndësishme, por disa mund të mos bien dakord. Gati për të luftuar pë çdo gjë që është e mundur.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën sa më tej të shkojmë, aq më shumë siguri do të keni derisa deri në fund të vitit të realizoni një ideal të madh apo një ëndërr të vogël. Komplikacionet e janarit duken të kapërcyer pjesërisht. Ka ende disa probleme të vogla fizike për të kapërcyer në shkurt.