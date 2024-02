Dita e Shën Valentinit për këto shenja të horoskopit nuk do të jetë dita më romantike e vitit

Dita e Shën Valentinit festohet çdo vit më 14 shkurt, një ditë në të cilën festohet dashuria dhe romanca.

Kjo është kur shumë njerëz ndihen më të hapur me ndjenjat e tyre, por gjithashtu përpiqen të qëndrojnë realistë. Më 13 shkurt 2024, Marsi takohet me Venusin dhe Plutonin në Ujor, duke rezultuar në tensione, mosmarrëveshje dhe nervozizëm – veçanërisht për shenjat e mëposhtme.

Demi

Lidhja e Venusit dhe Marsit me Plutonin në Ujor sjell tensione në punën tuaj, me rezultat që preken shumë edhe çështjet tuaja personale. Duhet qetësi dhe durim për të kaluar, pasi deri në datën 22 të muajit do të ketë shumë keqkuptime.

Luani

Përsëri po luani lojëra pushteti me partnerin tuaj. Kjo nevojë e juaja për të qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes po lodhet. Në kombinim me lidhjen Venus – Mars – Pluton, tensionet janë të larta dhe nervat janë në skaj. Sjelljet manipuluese që përvetësoni nuk po ju ndihmojnë.

Ujori

Tensionet, nervat, ankesat dhe, ndoshta, marrëdhëniet e komplikuara: Asgjë kjo ditë nuk është pozitive për ju. Po përpiqeni t’i imponoheni partnerit dhe kjo nuk është mirë. Pajisuni me durim për të mos humbur atë që keni.