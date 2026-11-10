Emri Nissan Patrol rikthehet në SHBA pas më shumë se pesë dekadash

Pas një mungese që nga viti 1969, emri Nissan Patrol do të shfaqet sërish në tregun amerikan. Prodhuesi japonez ka zgjedhur ta përdorë atë për Armada PRO-4X të vitit model 2027, variantin e përshtatur më shumë për terrene të vështira.
Për blerësit amerikanë që kërkonin një SUV të madh për lëvizje jashtë asfaltit, Nissan kishte ofruar prej vitesh Armada-n. Megjithatë, ajo nuk kishte të njëjtat karakteristika me Patrol-in që shitej në tregje të tjera.
Të lidhura
None found
Situata ndryshoi pas prezantimit të gjeneratës së tretë të Armada-s dhe të shtatës së Patrol-it. Sipas Telegrafit, dy modelet tani janë pothuajse identike, ndërsa pajisjet dhe konfigurimet ndryshojnë disi sipas tregut.
Rikthimi i këtij emërtimi ka peshë të veçantë për adhuruesit e automjeteve të terrenit, duke pasur parasysh historinë e gjatë dhe reputacionin që Patrol ka krijuar në botë.
Çfarë ofron Patrol PRO-4X?
Nissan e ka kufizuar emrin Patrol vetëm te Armada PRO-4X. Ky version ka diferencial të pasmë me bllokim, pezullim adaptiv, goma për terrene të ndryshme, grepa tërheqjeje dhe një parakolp të përparmë të ridizajnuar.
Falë parakolpit të ri, automjeti ka kënd më të mirë afrimi ndaj pengesave, çka e ndihmon gjatë lëvizjes jashtë rrugëve të asfaltuara.
Në SHBA, çmimi fillestar i Nissan Patrol PRO-4X është 81.265 dollarë. Brenda gamës Armada, vetëm ky version pajiset me diferencial të pasmë me bllokim.
Vlerësimet e publikuara e rendisin PRO-4X mbi variantet SL dhe Platinum për aftësitë jashtë asfaltit, megjithëse këto dy të fundit kanë disa përparësi të vogla sa i përket lartësisë nga toka.
Historia e emrit në tregun amerikan
Patrol nuk është një emër i panjohur në Shtetet e Bashkuara. Nissan e prodhon modelin prej 75 vjetësh, por në tregun amerikan ai u shit vetëm gjatë periudhës 1962–1969. Atëherë ofrohej si Patrol 60 me dy dyer dhe ishte automjeti i parë i markës Nissan i nxjerrë në shitje në SHBA.
Pas largimit të Patrol-it, emri Nissan u rikthye gradualisht në tregun amerikan në fillim të viteve 1980, kur kompania përfundoi kalimin nga marka Datsun në Nissan.
Duke e risjellë emërtimin në vitin 2027, prodhuesi synon të lidhë trashëgiminë e Patrol-it me blerësit e sotëm amerikanë.
Pajisje të tjera për lëvizje jashtë asfaltit
Për këtë model, ekipi Nismo ka përgatitur edhe pajisje shtesë: fellne Axis, goma BFGoodrich dhe një bartëse çatie me ndriçim të integruar në pjesën e përparme dhe në anë.
Ofrohen gjithashtu mbrojtëse anësore Nismo, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e automjetit në terrene të vështira. Këto pajisje mund t’i japin një pamje më agresive dhe ta bëjnë më të përshtatshëm për vozitje jashtë asfaltit.
Rikthimi i emrit Patrol shihet si një hap i rëndësishëm për Nissan-in në SHBA, edhe pse tani për tani ai i përket vetëm versionit PRO-4X. Ende nuk dihet nëse kompania do ta shtrijë këtë emërtim edhe te variantet e tjera të Armada-s në vitet e ardhshme.