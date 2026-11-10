LSDM: Inflacioni dhe shpenzimet në rritje po rëndojnë jetesën e qytetarëve

LSDM: Inflacioni dhe shpenzimet në rritje po rëndojnë jetesën e qytetarëve

Në kumtesën e sotme, LSDM thotë se inflacioni ka nisur sërish të rritet. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, kostoja e jetesës në tetor të këtij viti ishte 3.3% më e lartë se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, ndërsa çmimet me pakicë u rritën me 3.2%.

Partia pretendon se standardi i jetesës së qytetarëve është përkeqësuar vazhdimisht nën drejtimin e Mickoskit. Sipas saj, shporta e konsumatorit kaloi 70.000 denarë në tetor dhe, kur përfshihet qiraja, arriti në rreth 90.000 denarë. Ndërkohë, paga minimale mbetet 26.000 denarë, ndaj as tre paga nuk mjaftojnë për shpenzimet bazë të jetesës.

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LSDM thotë se punëtorët në Maqedoni po përballojnë me vështirësi jetesën dhe marrin pagat më të ulëta në Evropë. Nga gjithsej 540.000 punonjës, rreth 180.000, sipas partisë, paguhen më pak se 31,200 denarë në muaj.

Në kumtesë thuhet se Mickoski nuk pranoi ta ngrinte pagën minimale në 600 euro. LSDM pretendon se nuk ndahen fonde as për masa në ndihmë të qytetarëve, as për rritjen e pagës minimale, ndërsa paratë, sipas akuzës së saj, shkojnë vetëm për tendera kriminalë të partisë. Partia përmend edhe shpalljen e çmimeve të energjisë elektrike dhe të ngrohjes për vitin e ardhshëm.

Sipas LSDM-së, buxheti nuk ka fonde për masa dhe mbështetje për qytetarët. Partia akuzon Mickoskin se e ka çuar buxhetin drejt kolapsit, me një mungesë prej rreth 900 milionë eurosh, dhe se po merr borxhe të reja me kosto të lartë, të cilat do t’i paguajnë qytetarët dhe brezat e ardhshëm.

LSDM e cilëson këtë gjendje si pasojë të dy viteve e gjysmë të qeverisjes së OBRM-PDUKM-së, të cilën e quan të shtrembër: një thesar shtetëror bosh, miliarda borxhe të reja, punëtorë pa paga dhe një standard jetese të rrënuar.


Shtuar 10.11.2026 09:35

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