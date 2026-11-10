Biletat për ndeshjen me Finlandën janë shitur të gjitha; fitorja, detyrim për Kombëtaren

Shqipëria kryeson Grupin C1 me 9 pikë pas katër ndeshjeve të para dhe kërkon një tjetër rezultat pozitiv në përballjen me Finlandën në Ligën e Kombeve. Mbështetja e tifozëve përbën një motivim shtesë për kuqezinjtë në këtë sfidë.
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Për ndeshjen në stadiumin “Air Albania” nuk ka mbetur asnjë biletë. Shitja e të gjitha biletave dëshmon interesimin e madh të tifozëve për ta ndjekur Kombëtaren nga tribunat.
Kuqezinjtë do të dalin në fushë më 12 nëntor, në orën 20:45. Stadiumi i mbushur pritet t’i mbështesë me atmosferën karakteristike të tifozëve gjatë kësaj ndeshjeje të rëndësishme.