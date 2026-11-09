Audi Quattro rikthehet në një seri prej vetëm 50 veturash, me V8 deri në 750 kuaj fuqi

Audi Quattro rikthehet në një seri prej vetëm 50 veturash, me V8 deri në 750 kuaj fuqi

Audacious Automotive, kompani britanike, ka zbuluar modelin IV, një version bashkëkohor të Audi Quattro-s legjendar. Ai pajiset me motor V8, mund të zhvillojë deri në 750 kuaj fuqi dhe, sipas pretendimeve, arrin shpejtësinë maksimale prej 322 km/h.

Projekti kombinon komponentët mekanikë të Audi RS4 B7, i prodhuar nga viti 2006 deri në vitin 2008, me pamjen dalluese të Quattro-s dhe bazën e shkurtër të rrotave.

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Klientët mund të zgjedhin karrocerinë origjinale të Quattro-s ose një variant të ri të realizuar me fibra karboni. Kompania parashikon që ky i fundit të jetë më popullori dhe të përbëjë rreth 80 për qind të prodhimit.

Ndonëse Quattro u shqua për motorin me pesë cilindra, Audacious ka përzgjedhur si pikënisje V8-shin 4.2-litërsh të RS4. Sipas kompanisë, ai bashkon performancën moderne me një përvojë drejtimi tradicionale.

Do të ofrohen katër konfigurime të motorit. Varianti bazë, i pajisur me kompresor mekanik, prodhon 600 kuaj fuqi. Me paketën Stage Two, fuqia ngjitet në 750 kuaj, falë përforcimeve të brendshme dhe përmirësimeve në ftohje e furnizimin me karburant.

Konfigurimi më ekstrem do të jetë në gjendje të arrijë deri në 10 mijë rrotullime në minutë. Në të gjitha variantet, fuqia do të përcillet përmes një transmisioni manual me gjashtë shpejtësi.

Pesha e modeleve me karrocerinë origjinale parashikohet të jetë nga 1.400 deri në 1.450 kilogramë. Versionet me karroceri prej fibrash karboni do të peshojnë rreth 1.200 kilogramë.

Për pamjen e jashtme, frymëzimi vjen nga Audi Quattro i Grupit B në garat rally, si edhe nga disa elemente të modelit garues Audi 90 IMSA GTO. Kabina është ripunuar plotësisht, por ruan karakterin minimalist dhe analog të modelit klasik.

Prodhimi do të kufizohet në 50 ekzemplarë, të ndërtuar në selinë e Audacious në Edinburg të Skocisë. Dorëzimet e para janë planifikuar për në fund të vitit të ardhshëm, ndërsa realizimi i veturës mund të marrë rreth tre vjet nga momenti i porosisë.

Çmimi nis nga 350 mijë funte. Kjo shumë nuk përfshin TVSH-në, veturën donatore, transportin, regjistrimin dhe pajisjet shtesë.


Shtuar 9.11.2026 20:33

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