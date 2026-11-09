Audi mbyll prodhimin e A8 pas 32 vjetësh

Pas 32 vjetësh, Audi i ka dhënë fund prodhimit të sedanit luksoz A8 në fabrikën e Neckarsulm, në Gjermani. Makina e fundit u largua nga linja e montimit në mesin e tetorit.
Me këtë përfundon edhe cikli i gjeneratës aktuale D5, të prezantuar në vitin 2017. A8 u shfaq për herë të parë në vitin 1994 dhe, gjatë viteve, u kthye në rivalin kryesor të Mercedes-Benz S-Class dhe BMW Serisë 7.
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Emri A8, megjithatë, nuk pritet të largohet përgjithmonë. Audi ka konfirmuar planet për një pasardhës para vitit 2030, pa bërë ende të ditur nëse ai do të jetë elektrik, hibrid apo me motor tradicional.
Hapësira e prodhimit që lirohet në Neckarsulm do t’u kushtohet modeleve A5 Sedan dhe A5 Avant. Derisa A8 të rikthehet, nëse kjo ndodh, rolin e modelit kryesor të markës do ta mbajë SUV-i i madh luksoz Audi Q9.