Katari mund të presë takim mes Vance dhe Rezaeit, por Irani mohon se është planifikuar

Katari mund të presë takim mes Vance dhe Rezaeit, por Irani mohon se është planifikuar

Një takim mes zëvendëspresidentit amerikan JD Vance dhe sekretarit të Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsen Rezaei, pritet të mbahet javën e ardhshme në Katar.

Këtë e bëri të ditur kreu i inteligjencës turke, Ibrahim Kalin, sipas të cilit takimi mund t’u japë shtysë negociatave mes Uashingtonit dhe Teheranit.

Të lidhura

None found

Në një konferencë për shtyp të hënën, Kalin paralajmëroi se mungesa e një marrëveshjeje mund të pasohet nga një tjetër sulm i SHBA-së ndaj Iranit.

Agjencia iraniane Tasnim, e lidhur me Gardën Revolucionare, raportoi megjithatë se një zyrtar i lartë i sigurisë në Teheran, identiteti i të cilit nuk u bë i ditur, e ka mohuar planifikimin e takimit.

Zyrtari tha se qëndrimi i Teheranit ndaj negociatave mbetet i pandryshuar. Sipas tij, Irani nuk do të shqyrtojë bisedime me palën amerikane derisa Uashingtoni të ndërmarrë veprime konkrete në përputhje me shtatë kushtet e vendosura prej tij.

Ai u citua të theksonte se as politika, as planet e Iranit për negociatat nuk kanë ndryshuar dhe se, pa hapa konkretë amerikanë lidhur me shtatë kushtet, nuk do të merret në shqyrtim asnjë plan për bisedime.

Në të njëjtën kohë, kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, është takuar në Shtëpinë e Bardhë me presidentin amerikan Donald Trump dhe zëvendëspresidentin JD Vance.

Javën e kaluar, kryeministri i Katarit kishte vizituar Teheranin si pjesë e përpjekjeve diplomatike për të zbutur tensionet mes palëve.

Në Iran kishte shkuar edhe kryeministri i Irakut, me synimin, sipas raportimeve, për të ndihmuar në përfundimin e luftës.

Megjithëse ka sinjale për përpjekje të reja ndërmjetësimi, ende nuk dihet nëse Uashingtoni dhe Teherani do të nisin bisedime, ndërsa pala iraniane deri tani ka mohuar se është caktuar ndonjë takim.


Shtuar 9.11.2026 20:37

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness

VIDEO/ Dy atletë katapultohen nga oxhaku 360 metra i lartë në Slloveni, arrijnë 180 km/orë dhe vendosin dy rekorde Guinness
Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë

Makinat fluturuese pritet të përdoren në Kinë nga vera e vitit 2027, me çmim rreth 300 mijë dollarë
Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën

Raporti republikan: Krimet e Epstein mund të ishin ndalur, drejtësia dështoi dhe lidhjet e fuqishme e mbrojtën
Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse

Arrestohet në Britani ushtari amerikan, dyshohet se bashkëpunoi me inteligjencën ruse
Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë

Përplasje gjatë uljes së avionit në Australi, plagosen rëndë dy të moshuar në një makinë
E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi

E verbër që nga lindja, 56-vjeçarja bëhet kursantja e parë pilote në Itali dhe arrin 200 orë fluturimi
Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë

Letra që Trump i la Bidenit në Zyrën Ovale: “Pa politikën, mund të ishim miq të mirë
VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët

VIDEO/ Stuhia në Brazil ngre dallgë të mëdha në lumin Tapajos, pamjet tronditin banorët
kumar siteleriBursa Escortkumar sitelerijojobetgüvenilir bahis sitelerigüvenilir bahis siteleriyasal bahis sitelerigrandpashabetbetparkkahraman haberdeneme bonusujojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişcasinofast güncel girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişUltrabetonline notaryjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişxbahisjojobetjojobet girişgiftcardmall/mygiftextrabetextrabet