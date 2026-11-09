Kosova fillon përgatitjet për Izraelin dhe Irlandën, 15 futbollistë në stërvitje dhe debuton Enis Rexhepi

Për dy takimet përmbyllëse të këtij edicioni të Ligës së Kombeve, ndaj Izraelit dhe Irlandës, Kombëtarja e Kosovës ka filluar përgatitjet.
Seanca e parë u mbajt në Kampin Nacional të Federatës së Futbollit të Kosovës në Hajvali, me pjesëmarrjen e 15 futbollistëve. Mes tyre ishte Enis Rexhepi i Sttugartit, i cili stërviti për herë të parë me Kombëtaren e Kosovës.
Të lidhura
None found
Lindrit Kamberi dhe Bleon Kurtulus iu bashkuan sot skuadrës në Kosovë dhe janë në dispozicion të përzgjedhësit Franco Foda për përgatitjet e dy ndeshjeve.
Futbollistët e tjerë kryen një seancë rigjenerimi në palestrën e hotelit. Atmosfera në kamp raportohet shumë e mirë, ndërsa ekipi po punon me përkushtim për t’u përgatitur sa më mirë për dy përballjet e rëndësishme të nëntorit.
Ndeshjen e parë Kosova do ta luajë të shtunën në Prishtinë kundër Izraelit, në një përballje me rëndësi të veçantë për renditjen në Grupin B3. Më pas, skuadra e Franco Fodës do të udhëtojë në Irlandë, ku tri ditë më vonë do të zhvillojë takimin e fundit të këtij edicioni.