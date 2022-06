ZYRTARE/ Darwin Nunez është lojtari më i ri i Liverpoolit

Liverpool ka zyrtarizuar transferimin e sulmuesit uruguajan nga Benfica, Darëin Nunez.

Faqja zyrtare e “The Reds” ka publikuar një video ku njoftohet transferimi i sulmuesit më të shrenjtë në historinë e klubit.

Në Portugoli, sulmuesi pati një paraqitje fantastike si në kampionat ashtu edhë në Champions League, ndaj skuadrat e interesuara për të ishin të shumta me Liverpoolin që në fund fitoi garën.

Vlera e shpenzuar nga anglezët për të është 80 milion euro./albeu.com

come to the Reds family, @Darwinn99 😁🔴#DarwinDay pic.twitter.com/ggSyONbUJb

— Liverpool FC (@LFC) June 14, 2022