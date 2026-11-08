Zbulohet kapiteni i ri i Portugalisë pas largimit të Cristiano Ronaldos nga kombëtarja

Bernardo Silva do të jetë kapiteni i ri i përfaqësueses së Portugalisë, duke marrë shiritin që për më shumë se një dekadë mbante Cristiano Ronaldo.
Vendimi është konfirmuar nga trajneri Jorge Jesus, i cili ka bërë të ditur se mesfushori do të udhëheqë skuadrën në kapitullin e ri pas largimit të yllit portugez nga futbolli ndërkombëtar.
Të lidhura
None found
Emërimi i Silva, mund të jetë surprizë për një pjesë të tifozëve, pasi një tjetër emër i rëndësishëm i Portugalisë, Bruno Fernandes, renditet pas tij për nga numri i ndeshjeve me kombëtaren.
Megjithatë, trajneri ka vendosur që përgjegjësia t’i besohet futbollistit që ka më shumë paraqitje ndër lojtarët aktualë të përfaqësueses.
Silva numëron 115 ndeshje me Portugalinë, ndërsa Bruno Fernandes ka regjistruar 97. Pas tyre vijnë Rúben Dias me 84 paraqitje, João Cancelo me 77 dhe Rúben Neves me 73.
Këta pesë futbollistë do të përbëjnë grupin drejtues të skuadrës, ndërsa përgjegjësitë e kapitenit do të ndahen sipas përvojës ndërkombëtare.
Jorge Jesus e bëri të ditur vendimin gjatë prezantimit të listës me 28 lojtarë për ndeshjet e ardhshme të Ligës së Kombeve ndaj Danimarkës dhe Uellsit. Portugalia do të presë danezët në Braga më 14 nëntor, përpara se të udhëtojë drejt Cardiff-it për sfidën me Uellsin më 17 nëntor.
Cristiano Ronaldo i dha fund karrierës së tij me kombëtaren pas 23 vitesh, duke lënë pas një rekord të jashtëzakonshëm prej 234 ndeshjesh dhe 146 golash. Ai udhëhoqi Portugalinë drejt triumfit në Kampionatin Europian të vitit 2016 dhe në dy edicione të Ligës së Kombeve.