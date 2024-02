Zbulohet buxheti që ka Milani për transferimin e një sulmuesi në verë

Milani thuhet se do të ketë në dispozicion rreth 40 milionë euro për të nënshkruar me një sulmues të ri sezonin e ardhshëm.

Kuqezinjtë pritet të nënshkruajnë me një qendërsulmues të ri për sezonin 2024/2025 dhe sipas disa burimeve, ylli i Bolognës, Joshua Zirkzee, është ndër emrat kryesorë në agjendën e tyre.

Duke folur për strategjinë e transferimeve të Milanit gjatë verës, reporteri i Sky Sport Italia, Peppe Di Stefano shpjegoi se sa mund të shpenzojnë kuqezinjtë për të nënshkruar me një qendërsulmues të ri.

“Ata duhet të investojnë dhe duhet të investojnë në një sulmues si Zirkzee, një lojtar që Milani ndoshta mund të përpiqet ta blejë për një shifër afërsisht 40 milionë euro, mendoj se ky mund të jetë buxheti”, ka thënë fillimisht Di Stefano.

“Dhe pastaj – do të varet se cili sulmues do të arrijë – Milani po mendon të mbajë Luka Jovic sepse ai është një lojtar i vlerësuar në zhveshtore, i cili shënon gola”, përfundoi gazetari italian.

Di Stefano konfirmoi se e ardhmja e Olivier Giroud në San Siro mbetet e pasigurt pasi sulmuesi ka vetëm katër muaj në kontratën e tij.

Mbetet për t’u parë nëse 40 milionë euro për të nënshkruar me Zirkzee do të jenë të mjaftueshme pasi një raport i ri nga Gazzetta dello Sport pretendonte se Bologna presin të paktën 75 milionë euro për sulmuesin holandez, e njëjta tarifë e paguar nga Manchester United për të nënshkruar me Rasmus Hojlund nga Atalanta verën e kaluar. /Telegrafi/