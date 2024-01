Xavi njofton largimin nga Barcelona në fund të sezonit

Xavi Hernandez nuk do të jetë trajner i Barcelonës prej fundit të sezonit.

Trajneri spanjoll njoftoi se do të largohet nga katalonasit kur të përfundojë sezoni aktual.

Barcelona po kalon nëpër një formë të dobët dhe Xavi nuk po arrin ta përmirësojë situatën.

“Më 30 qershor do të largohem nga klubi. Është një vendim që e kemi diskutuar me presidentin, me stafin… Barça ka nevojë për një ndryshim drejtimi”, tha Xavi lidhur me këtë vendim.