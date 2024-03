“Është ideal”, trajneri i njohur mendon se Rafa Marquez duhet ta pasojë Xavin te Barcelona

Saga e menaxherëve të Barcelonës është ajo që duket se do të zgjasë për disa kohë, me drejtuesit e klubit që nuk nxitojnë të emërojnë pasardhësin e Xavi Hernandez, i cili njoftoi në janar se do të largohej nga posti i trajnerit në fund të sezonit.

Si Hansi Flickm ashtu edhe Roberto De Zerbi kanë qenë të lidhur fort me marrjen e frerëve, dhe një tjetër që më parë u përfol për këtë rol ishte Rafa Marquez, i cili aktualisht është trajneri kryesor i Barca Atletic.

Javier Aguirre, menaxheri i Mallorca, beson se bashkëkombësi i tij meksikan, Marquez do të ishte i përsosur për punën e menaxherit në Barcelonë.

“Ai ka pasur mësues të mëdhenj dhe trajnerë të mëdhenj në karrierën e tij, ai ka ardhur nga ‘Can Barca”, ka thënë fillimisht Aguirre për Mundo Deportivo.

“Ai e di se për çfarë bëhet fjalë, ka një personalitet shumë të mirë për të qenë trajner, është fizikisht i mirë dhe është i ri. Mendoj se Rafa është ideal”, përfundoi trajneri i Vedat Muriqit.

Pavarësisht vlerësimit të ndezur të Aguirre, vlen të përmendet se Marquez pothuajse me siguri nuk do të jetë trajneri i ardhshëm i Barcelonës, pasi ai nuk pritet të merret parasysh gjatë procesit të punësimit. Tani për tani, ai do të jetë në pozicionin e tij aktual. /Telegrafi/