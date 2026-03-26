VIDEO/ Turqia eliminon Rumaninë dhe pret në finale fituesen e Sllovaki-Kosovë

Turqia e Montella-s “fluturon” në finalen e paly-off të Botërorit 2026 pasi eliminoi Rumaninë. Ndeshja u vendos nga një gol i Kadioglu, i cili shndërroi në gol një asist gjenial të Arda Guler në të 53’.
Ndeshja ishte e luftuar deri në fund pasi të dy ekipet kërkuan golin, por gjetën vetëm shtyllat. Yildiz u ndal nga alumini ashtu si edhe Stanciu, i cili i shkoi shumë pranë golit të barazimit.
Të lidhura
None found
Skuadra turke pret tashmë e qetë fituesen e çiftit Sllovaki-kosovë, ndeshje kjo që nis pas pak në Bratislavë.
Goli i Kadioglu: (VIDEO)