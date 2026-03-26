VIDEO/ Kosova mposht Sllovakinë dhe kalon në finalen me Turqinë

Kosova ka shenuar nje fitore historike me rezultat 3-4 kunder Sllovakise, duke kaluar ne finalen e playoffit ku do te perballet me Turqine.
71′ GOOOOOOOOOL! Kreshnik Hajrizi gjendet mirë në zonë dhe realizon për 4-2. 72′ GOOOL! (VIDEO)
60′ GOOOL! Sllovaki 2-3 Kosovë/ Supergoli i tretë dhe përmbysje e çmendur nga dardanët. Muslija realizon direkt nga goditja e dënimit. (VIDEO)
Fisnik Asllani realizon për 2-2 pas një shkëputje fantastike në ajër. Goli i barazimit u shenua ne minuten e 48-te.
Perfundoi pjesa e pare.
Lukas Haraslin ka realizuar e epersise per Sllovakine ne minuten e 44 nga goditja e dënimit për rezultatin 2-1.
Ne minuten e 20-te, Kosova barazoi ndersa golin e shenoi Veldin Hoxha, 1-1. (SHIKONI GOLIN)
Me heret, ne minuten e 50te, Sllovakia kalon në epërsi, shënon Martin Valjent me kokë për 1-0.
Kosova vjen në këtë fazë pas paraqitjeve shumë të mira në grupin me Zvicrën, Slloveninë dhe Suedinë, ku u rendit e dyta me 11 pikë.
Në anën tjetër, Sllovakia gjithashtu përfundoi në vendin e dytë në grupin e saj, ku bënin pjesë Gjermania, Irlanda e Veriut dhe Luksemburgu.
Fituesja e kesaj ndeshje pritet te takohet me Turqine. /albeu.com/