VIDEO/ Kosova mposht Sllovakinë dhe kalon në finalen me Turqinë

Kosova ka shenuar nje fitore historike me rezultat 3-4 kunder Sllovakise, duke kaluar ne finalen e playoffit ku do te perballet me Turqine.

71′ GOOOOOOOOOL! Kreshnik Hajrizi gjendet mirë në zonë dhe realizon për 4-2. 72′ GOOOL!  (VIDEO)

60′ GOOOL! Sllovaki 2-3 Kosovë/ Supergoli i tretë dhe përmbysje e çmendur nga dardanët. Muslija realizon direkt nga goditja e dënimit. (VIDEO)

Fisnik Asllani realizon për 2-2 pas një shkëputje fantastike në ajër. Goli i barazimit u shenua ne minuten e 48-te.

Perfundoi pjesa e pare.

Lukas Haraslin ka realizuar e epersise per Sllovakine ne minuten e 44 nga goditja e dënimit për rezultatin 2-1.

Ne minuten e 20-te, Kosova barazoi ndersa golin e shenoi Veldin Hoxha, 1-1. (SHIKONI GOLIN)

Me heret, ne minuten e 50te, Sllovakia kalon në epërsi, shënon Martin Valjent me kokë për 1-0.

Kosova vjen në këtë fazë pas paraqitjeve shumë të mira në grupin me Zvicrën, Slloveninë dhe Suedinë, ku u rendit e dyta me 11 pikë.

Në anën tjetër, Sllovakia gjithashtu përfundoi në vendin e dytë në grupin e saj, ku bënin pjesë Gjermania, Irlanda e Veriut dhe Luksemburgu.

Fituesja e kesaj ndeshje pritet te takohet me Turqine. /albeu.com/

Shtuar 26.03.2026 22:40

