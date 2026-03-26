Media serbe në zi pas fitores së Kosovës ndaj Sllovakisë

Kombëtarja e Kosovës po vazhdon të shkruajë historinë në futboll, ndërkohë mediat serbe tashmë kanë filluar “zinë”, ndërkohë që Serbia u eliminua qysh në fazën e grupeve, pas humbjes nga Shqipëria në Leskovc, transmeton Albeu.com.

Ja disa nga titujt skandaloz:

VIDEO/ "Unë jam shqipe nga Kosova", kështu festojnë Dardanët fitores ndaj Sllovakisë në dhomat e zhveshjes!
VIDEO/ Kosova mposht Sllovakinë dhe kalon në finalen me Turqinë

Kurir: SHTETI I RREME I KOSOVËS E SHNDËRRONTE SLLOVAKINË NË BRATISLAVË: E ashtuquajtura Kosovë në finalen e ndeshjeve të bastisjes! Në Prishtinë, do të luftojnë për Kupën e Botës kundër Turqisë

Blic: Tifozët ua vodhën flamurin shqiptarëve dhe thanë: Kosova është Serbi!

Telegraf: E ashtuquajtura Kosovë është një hap larg Kupës së Botës: E heshtën Bratislavën me katër gola, tani duan historinë në Prishtinë

B92: Sensacion i të ashtuquajturës Kosova – në Prishtinë do të luaj për një vend në Kupën e Botës

Kosova fitoi 3:4 në udhëtim ndaj Sllovakisë, duke e prekur finalen e Botërorit dhe duke qenë një hap larg kualifikimit historik në një event të tillë.

Tani, Kosovën e pret finalja e madhe në Prishtinë të martën. “Dardanët në stadiumin “Fadil Vokrri” do ta presin Turqinë, që e eliminoi Rumaninë me rezultat minimal 1:0. /albeu.com/

Të Lidhura:

  1. Federata spanjolle sërish e quan Kosovën “ekipi i federatës”
  2. Kore raciste, banderola fyese, ndërprerje ndeshjeje dhe i kuq! Dardanët “bien” në Rumani dhe humbin shpresat për në Europian
  3. Zgjedhjet në Kosovë, KQZ: Deri në orën 15:00 në përfaqësitë diplomatike votuan mbi 50% e votuesve në diasporë
  4. Këshilli i BE-së, përfshin Kosovën në listën e vendeve të sigurta në legjislacionin për azilkërkuesit

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales

Shëndriti, Juela apo Edisa? Ja kush e lë shtëpinë e Big Brother më pak se dy javë para finales
Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit

Kryeministri i Pakistanit i kërkon Trump të zgjasë afatin për marrëveshjen me Iranin dhe të hapë Ngushticën e Hormuzit, mesazh edhe Tehranit
“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin

“Do të më lësh ‘dopjo gjashtën’ në dorë”/ Çfarë po ndodh në aleancën mes Rogertit dhe Mirit? Banorët përplasen me njëri-tjetrin
Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”

Pak para finales së madhe banorët surprizojnë me lëvizjet/ Miri i kujton Selinit se fjetën bashkë, Rogerti e cilëson shokun e tij “player”
“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale

“Jam shumë krenare”/ Çifti Brikena-Mateo ngjall debate në shtëpi, Juela: E përdore kartën e dasmës për finale
Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten

Zbulohen tre mesazhet e Ramës drejtuar socialistëve në mbledhjen e grupit: Në zgjedhjet vendore, përballë kemi veten
Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë

Dyshoheshin se mund të kryenin incidente gjatë vizitës së Ramës në Lezhë, dy persona mbahen në komisariat për rreth katër orë
Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania

Publikohet rezultati/ Ja kush largohet sonte nga Big Brother VIP Albania