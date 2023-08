VIDEO/ Dramë me 20 penallti, përcaktohen çiftet e gjysmëfinaleve të Botërorit të Femrave

Botërori i Femrave vazhdon të dhurojë emocione, teksa ka mbyllur dhe fazën çerekfinale me dy takimet e luajtura ditën e sotme.

Australia ka mundur pas dramës së penalltive Francën, ku u gjuajtën plot 20 11-metërsha. Ajo do të ketë përballë Anglinë, që mundi me rezultatin 2-1 Kolumbinë, teksa çifti tjetër gjysmëfinalist do të jetë Spanjë-Suedi.

REZULTATET:

AUSTRALI 0-0 (7-6 P) FRANCË

ANGLI 2-1 KOLUMBI

Hemp 45+7’, Ruso 63’ / Santos 44’