VIDEO / Asani thotë se nga të gjitha golat ato për Kombëtaren Shqiptare i ka më për zemre

Sulmuesi i Kombëtares Shqiptare, Jasir Asani tha se nga të gjithë golat që ka shënuar një emocion tjetër i kanë dhënë ato qe i shënoi për Kombëtaren të cilën ai luan.

“Kam bërë gola, por është tjetër emocion kur bën me Kombëtarën e Shqipërisë, sepse luan në grupe me Kombëtare me të forta që ke, dhe është një emocion tjetër kur i sheh të gjithë ata tifoz në stadium”, u shpreh ai në emisionin Ora 7.

Asani mes tjerash deklaroi se goli në ndeshjen me Moldavinë është i preferuari i tij.

“Mendoj se goli me Moldavinë, golën e parë. Besoj se ka qenë një ndeshje shumë e vështirë, sepse Moldavia po mbrohej dhe neve na u duhej që patjetër të fitonim ndeshjen sepse kishim një humbje me Poloninë. Nga minuta e 50-të bëra golën me Moldavinë, dhe pastaj kam parë që ne me të vërtetë bëjmë gjëra shumë të mëdha”.

Ai tutje tha se do të bëjnë gjëra shumë të mëdha, sepse kanë një skuadër shumë të fortë, dhe nuk mund të hysh në mes për ta përqarë grupin e tyre, raporton Klankosova.tv.