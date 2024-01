Tifozët e Realit thirrën emrin e Ronaldos në minutën e 7-të në takimin me Barcelonën

Mbrëmë u zhvillua takimin ndërmjet Real Madridit dhe Barcelonës, duel ky në kuadër të finales së Superkupë së Spanjës, raporton Sinjali.

Skuadra e Reali e fitoi këtë takim me rezultatin final në 4:1, kurse golin e vetëm për Barcelonën e shënoi Lewandowski.

Ajo çfarë çuditi të gjithë në këtë ndeshje ishin tifozët e Realit që kur Vinicius shënoi golin e parë në minutën e 7’të të takimit ata nga tribunat thirrën emrin e Cristiano Ronaldos, madje dhe vetë sulmuesi brazilian festoi me ‘SIUUN’ e portugezit. /sinjali/

Real Madrid fans chanting “RONALDO” in the 7th minute of the game 🤍

pic.twitter.com/ulcWEIhzEQ

— CristianoXtra (@CristianoXtra_) January 14, 2024