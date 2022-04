10 vite nga festimi “Calma” i CR7, një gol që “heshti” një Camp Nou të stërmbushur (VIDEO)

Në ditën e 35-të të ndeshjes së sezonit 2011-12 në La Liga, Real Madrid bëri udhëtimin në Camp Nou për një përplasje të mundshme për titullin. Me vetëm katër pikë që ndajnë liderët e ligës “Los Blancos” dhe Barcelona e vendit të dytë, tensioni rreth “El Clasico” ishte i dukshëm. Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi nisën për skuadrat e tyre përkatëse, por ajo natë do t’i përkiste gjithmonë një njeriu.

Me golin e minutës së 70-të të Alexis Sanchez që anuloi golin e hapjes së Sami Khedira-s, Camp Nou parashikoi një ndryshim në moment. Blaugranët më në fund kishin thyer rezistencën e Madridit dhe tani po përgatiteshin për të goditur me nokaut. Fatkeqësisht për skuadrën vendase dhe mbështetësit e tyre, Real kishte në dispozicion një fitues të pamëshirshëm ndeshjeje.

Vetëm tre minuta pas golit të barazimit të Sanchez, Ronaldo ndoqi topin e përsosur të Mesut Ozil nga e djathta dhe e goditi përtej një Victor Valdes të pafuqishëm. Jo vetëm që i shuajti aspiratat e Barcelonës për titull me atë goditje, por ai gjithashtu heshti Camp Nou me një festë tashmë ikonike ‘Calma’.

10 years ago today, Cristiano Ronaldo silenced 90,000 Barcelona fans at Camp Nou and hit the iconic ‘Calma’ celebration 🤫 pic.twitter.com/fP31YG7TmD

— ESPN FC (@ESPNFC) April 21, 2022