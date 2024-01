Real Madridi shkatërroi Barcelonën, djali i Cristiano Ronaldos e shikonte me kënaqësi ndeshjen

Cristiano Ronaldo Junior shikonte në stadiumin e Al Nassr, aty ku luan babai i tij teksa Real Madridi mposhti Barcelonën në Superkupën e Spanjës.

13-vjeçari, i cili është pjesë e rangut të akademisë Al-Nassr, u pa në tribuna teksa Los Blancos i siguronin vetes në pjesën tjetër trofeun e parë për vitin 2024.

Skuadra e Carlo Ancelottit bëri një punë të lehtë ndaj rivalëve të tyre në El Clasico gjatë një paraqitjeje mahnitëse në Lindjen e Mesme.

Vinicius Junior shënoi një hat-trick në pjesën e parë për Madridin, duke i vënë ata në kontroll të plotë të garës. Rodrygo ishte gjithashtu në listën e realizatorëve të La Ligës në fitoren 4-1, derisa për Barcelonën shënoi Robert Lewandowski, gjersa Ronald Araujo u ndëshkua me karton të kuq në minutpn e 71-të.

Cristiano Ronaldo Jr kishte shumë për të festuar, me familjen e tij që mburret me lidhje të forta me Realin. Babai i tij kaloi nëntë vite të paharrueshme në Santiago Bernabeu midis 2009 dhe 2018 – duke u bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave të Los Blancos pasi realizoi 450 gola në 438 paraqitje.

Ronaldo gjithashtu thuhet se ka marrë pjesë në ndeshjen e Superkupës së Realit me Barçën, por nuk është kapur nga kamerat. Ikona portugeze po përgatitet për një rikthim në klub pas pushimeve dimërore – me një takim miqësor kundër Inter Miamit dhe rivalit të përjetshëm Lionel Messi. /Telegrafi/