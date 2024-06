Strakosha falenderon tifozët: Merituat më shumë, në të ardhmen bëjmë gjëra të mëdha

Strakosha u aktivizua nga Sylvinho në të 3-ja ndeshjet e grupit, me portierin kuqezi që bëri paraqitje të mira.

Strakosha ka bërë një postim në rrjetet sociale, ku falenderon tifozët për përkrahjen në Europian.

Postimi:

“Dua te falenderoj te gjithe shqiptaret ne te gjithe boten per mbeshtetjen e tyre ju meritoni me shume por fatkeqesisht nuk arritem ta bejme por te gjithe se bashku mund te arrijme gjera te medha ne te ardhmen ALWAYS AND FOREVER PROUD TO BE AN ALBANIAN”.