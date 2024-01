Stadiumi i ri i Milanit, vjen drita jeshile në San Donato

Milan është afër hapit të parë zyrtar drejt ndërtimit të stadiumit të ri në San Donato Milanese. Këshilli i bashkisë së brendshme do të mbildhet në mes të janarit dhe duhet t’i japë dritën jeshile variantit të planifikimit urban të propozuar nga “SportLifeCity srl”, një kompani e kontrolluar nga klubi kuqezi. Me një miratim në dorë, procesi për ndërtimin e stadiumit të ri mund të fillojë në mesin e vitit 2025 dhe fillimin e vitit 2026.

Sipas asaj që është parashikuar dhe e parashikueshme, këshilli do të marrë parasysh fizibilitetin teknik të projektit të propozuar, por do të vendosë disa kufizime që klubi kuqezi do të duhet të respektojë gjatë fazës së projektimit dhe ndërtimit, veçanërisht në lidhje me infrastrukturën tashmë të pranishme, rrugën, sistemi dhe kompensimet mjedisore në zonën e identifikuar për stadiumin e ri.

Në projektin e Milanos objekti i ri do të ketë rreth 70 mijë vende. /abcnews.al