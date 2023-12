“Shumë klube nuk guxuan!” – Rruga e Getafes drejt nënshkrimit të Greenwood

Trajneri i Getafes, Jose Bordalas, ka shpjeguar se si arritën të nënshkruajnë me Mason Greenwood dhe pranoi se ai ndërmori një rrezik të madh për sulmuesin e Manchester United.

CFARE NDODHI?

Getafe nënshkroi Greenwood nga United gjatë verës në një marrëveshje huazimi një sezon. Djajtë e Kuq vendosën të shkarkojnë 22-vjeçarin pas përfundimit të një hetimi të brendshëm pasi ai u arrestua me dyshimin për sulm seksual dhe dhunë në familje. Të gjitha akuzat kundër Greenwood u hoqën në shkurt 2023.

Greenwood ka impresionuar për klubin e tij të ri, duke shënuar pesë gola dhe duke dhënë katër asistime në 15 paraqitje, duke përfshirë një goditje të jashtëzakonshme kundër Almerias që ishte padyshim një nga më të mirat e karrierës së tij deri më tani. Edhe pse ai është nën kontratë në Old Trafford deri në vitin 2025, ai ka qenë i lidhur me lëvizje të mundshme te Barcelona dhe Real Madrid.

ÇFARË THOTË BORDALAS PËR LËVIZJEN E GREENWOOD

Në një intervistë ekskluzive me Marca, Bordalas u pyet se si Getafe arriti të largonte nënshkrimin e Greenwood. Ai tha: “Një mik më telefonoi për të më treguar për këtë mundësi dhe në fillim menduam se nuk ishte e vërtetë, por ai konfirmoi që ishte. Kishte biseda, ai kishte mundësi të tjera për të luajtur në Serie A, por kishte shumë. klube që nuk guxuan për shkak të asaj që kishte ndodhur e kështu me radhë. Në fund, me shumë mund dhe vështirësi, të gjithë ia dolëm që të vinte në Getafe”.

Trajneri i Getafes shtoi: “Duhet të jemi pak më të kuptueshëm me Mason sepse nuk është e lehtë të kalosh kohën që ai ka qenë praktikisht pa stërvitje. Unë njoh raste të fëmijëve që kam pasur, të cilët kanë lënë futbollin sepse kanë pasur Probleme emocionale dhe nuk isha në gjendje të luaja më kurrë sepse shkëputesh, humbet vendin dhe më pas të kushton shumë. Është një meritë e madhe që pasi ka qenë atje për kaq shumë kohë ai është shëruar dhe po na ndihmon.” /AlbEu.com/