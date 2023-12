Greenwood te Barcelona? Gjigantët e La Ligës lidhen me sulmuesin anglez

Kampionët e La Ligës, Barcelona thuhet se i janë bashkuar një liste të klubeve të interesuara për të nënshkruar me të huazuarin e Manchester United, Mason Greenwood.

CFARE NDODHI?

Barcelona ka dërguar staf për të parë Greenwood-in në veprim këtë sezon ndërsa është i huazuar te Getafe, sipas talkSPORT. Katalanasit nuk janë as i vetmi klub spanjoll që shikon Greenwood-in. Atletico Madrid gjithashtu e ka vëzhguar me vëmendje sulmuesin. Greenwood u transferua në huazim në verë nga Manchester United dhe ka katër gola dhe tre asistime deri më tani këtë sezon për skuadrën e Jose Bordalas.

Barcelona mund t’i duhet Greenwood, por skuadrës së Xavi-t nuk i mungojnë opsionet të sulmuesëve dhe do të shtojnë skuadrën e tyre në janar. Vitor Roque do të nënshkruajë nga Athletico Paranaense dhe do të bashkohet me Robert Lewandowski, Joao Felix, Raphinha, Ferran Torres dhe Lamine Yamal në skuadër. Katalanasit gjithashtu mendohet se janë të prirur për ta bërë huazimin e Felix-it të përhershëm në fund të sezonit. Megjithatë Greenwood mund të përfundojë ende duke qëndruar në Spanjë. Getafe tashmë ka thënë se do të dëshironte ta nënshkruante atë përgjithmonë, ndërsa Valencia dhe Real Sociedad gjithashtu janë lidhur me sulmuesin anglez të Manchester United-it.

A E DINI?

Getafe do të duhet të paguajë 80% të çdo çmimi të rënë dakord nëse e blejnë atë nga Manchester United. Klubi spanjoll do të fitojë gjithashtu para nëse Manchester United e shet atë diku tjetër për shkak të një klauzole në marrëveshjen e tij të huazimit, me skuadrën madrilene të vendosur të fitojë 20 për qind të çdo tarife transferimi nëse Djajtë e Kuq e shesin Greenwood-in në një klub tjetër.

ÇFARË TJETËR PËR GREENWOOD-IN?

Manchester United nuk pritet të marrë një vendim përfundimtar për të ardhmen e Mason Greenwood deri në pranverën e vitit 2024. Getafe e ka bërë tashmë qëndrimin e tyre të qartë për sulmuesin, por mund të përballet me konkurencë për nënshkrimin e tij në fund të sezonit kur skadon marrëveshja e tij e huazimit.