Real Madridi shkatërron Celta Vigon dhe mban distancën me ndjekësit

Real Madridi ka shënuar fitore bindëse ndaj Cela Vigos me rezultat 4-0 në kuadër të javës së 28-të të La Ligas.

Mbretërit e nisën furishëm lojën duke rrezikuar në disa raste, por goli erdhi në minutën e 21-të.

Vinicius shënoi nga një top i kthyer në minutën e 21-të për 1-0 në të mirë të Real Madridit.

Me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë, ndërsa në të dytën mbretërit shënuan edhe dy herë.

Në minutën e 79-të ishte Antonio Rudiger që gjuajti bukur me kokë, ndërsa topin e futi në rrjetë portieri Vicente Guaita për 2-0.

Celta Vigo shënoi edhe një autogol në minutën e 88-të me mbrojtësin Carlos Dominguez për 3-0.

Në kohën shtesë, arriti të shënojë edhe Arda Guler që kaloi portierin dhe gjeti rrjetën për 4-0.

Real Madridi mbetet lider me 69 pikë, shtatë më shumë se Girona që është e dyta me 62 pikë dhe tetë më shumë se Barcelona që ka 61 pikë. /Telegrafi/

