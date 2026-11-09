Raúl González lë Real Madrid Castilla dhe merr drejtimin e Real Oviedos

Raúl González ka përfunduar angazhimin si trajner i Real Madrid Castilla-s, duke mbyllur një kapitull të gjatë me klubin madrilen.
Ish-sulmuesi i njohur ka rënë dakord të drejtojë Real Oviedon, skuadrën spanjolle që do të jetë aventura e tij e radhës.
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Sipas gazetarit Fabrizio Romano, marrëveshja është finalizuar dhe Raúl do të ketë mundësinë të tregojë aftësitë e tij në këtë detyrë të re.
“Është zyrtare. Legjenda e Realit ka nënshkruar kontratën për të drejtuar Real Oviedon”, raportohet në njoftim.
“Ish-trajneri i Real Madrid Castilla-s dhe legjenda e klubit do të jetë tani në krye të Real Oviedos.”
Njoftimi thekson gjithashtu se “Raúli e pranoi ofertën dhe e nënshkroi kontratën këtë mëngjes”.
Kjo do të jetë sfida e parë e vështirë për Gonzálezin jashtë Real Madridit. Në të kaluarën, emri i tij është përmendur disa herë si kandidat për të drejtuar gjigantin madrilen.