Pamjet e qelive luksoze në burgje, drejtori i Policisë: Disa janë krijuar me AI

Pas raportimeve për hyrjen në burgje të personazheve të njohur të showbizit për të takuar të dënuar, si edhe për qeli që ngjajnë me hotele luksoze në Dubai, deputeti i Partisë Mundësi, Erald Kapri, ka kërkuar informacion për situatën në institucionet e vuajtjes së dënimit.
Në përgjigje, drejtori i Policisë tha se disa prej pamjeve që qarkullojnë janë prodhuar me Inteligjencë Artificiale. Sipas tij, nuk janë gjetur pajisje të ndaluara, por sende të tepërta. Ai e cilësoi AI-në një problem të madh që duhet rregulluar.
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Drejtori shtoi se në vende të tjera personat e dënuar për krime të rënda me mbi 15 vite burg mund ta personalizojnë dhomën, pasi do të kalojnë një kohë të gjatë aty, por tha se vendi ynë nuk është në ato kushte. Ai ngriti gjithashtu pyetjen nëse policia ka fuqinë të veprojë e të reagojë, duke thënë se ajo nuk ekziston më. Sipas tij, rasti nuk ishte shfaqur në media në atë kohë, por u publikua më vonë.