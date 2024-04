Pse Raphinha goditi me festën e Neymar kundër PSG para ultrsave të kësaj skuadre

Raphinha festoi golin e tij kundër Paris Saint-Germain me lëvizjen e njohur të Neymar që e bënte sa ishte yll në Evropë.

Kjo nuk ishte për të imituar Neymarin që u largua nga Barca në vitin 2017, natyrisht.

Raphinha e bëri atë pikërisht përballë ultrasve të PSG-së, të cilët e urrenin shumë Neymarin sezonin e kaluar.

Në përgjithësi, koha e Ney me parisienët ishte me tensione, por ai me siguri meritonte më shumë respekt në fazën e fundit të karrierës së tij në Francë.

Hakmarrja dhe mbrojtja erdhi nga bashkatdhetarit i tij që shënoi dy herë në “Parkun e Princave”.

Ndeshja kthyese do të zhvillohet pas një jave në Barcelonë. /Telegrafi/