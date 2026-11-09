Paul Bernardoni kryeson Superioren për pagën dhe vlerën e kartonit (SHIFRAT)

Paul Bernardoni kryeson Superioren për pagën dhe vlerën e kartonit (SHIFRAT)

Portieri i Teutës, Paul Bernardoni, u përmend në emisionin “Max Sport” të “A2 CNN” si futbollisti më i paguar në Superiore, duke i dhënë përgjigje pikëpyetjes se kush e mban këtë status.

Është më i paguari dhe njëkohësisht më i shtrenjti

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Francezi përfiton 20 mijë euro në muaj, ndërsa kartoni i tij vlerësohet në 1 milionë euro. Kjo pagë, e lartë për Superioren, dëshmon se Teuta vijon të jetë ndër ekipet me buxhetet më të mira në elitën e futbollit shqiptar; paraqitjet e portierit po e përligjin këtë investim.

I afruar nga skuadra durrsake verën e kaluar, Bernardoni është edhe sot një mbështetje e rëndësishme për ekipin e Edlir Tetovës. Falë reflekseve të tij, “Djemtë e Detit” kanë pësuar më pak gola kur ai ka qenë në formacion.


Shtuar 9.11.2026 16:55

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