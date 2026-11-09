Pas vizitës në Kosovë, kandidati i Listës Studentore e quan atë pjesë të Serbisë

Pas vizitës në Kosovë, Fegja Dimoviq, kandidat i Listës Studentore në Serbi, tha se ajo ka një vend të rëndësishëm në programin politik të listës. Sipas tij, lista e sheh Kosovën si pjesë përbërëse të Serbisë dhe si shtyllë të identitetit shpirtëror e kulturor të saj.
Dimoviq shkoi në Kosovë gjatë fundjavës bashkë me pesë kandidatë të tjerë dhe përfaqësues të lëvizjes studentore. Për ta, kjo ishte vizita e parë pas fitores në zgjedhjet në Serbi.
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Në një postim në Facebook, ai shkroi se nga vizita po ktheheshin me forcën që do t’u duhej për ta çliruar vendin nga krimi i organizuar. Dimoviq u përcolli bashkëkombësve në Kosovë dashuri e solidaritet dhe premtoi se nuk do t’i harronin kurrë.
Lista Studentore ka bërë të ditur se qëndrimi i saj për Kosovën do të mbështetet në Kushtetutën e Serbisë, e cila e trajton atë si pjesë të territorit serb. Kosova, ndërkohë, e shpalli pavarësinë në vitin 2008 dhe është njohur nga shumë shtete.
Fotografitë e vizitës tregojnë se, krahas Dimoviqit, në delegacion ishin Millena Petroviq, Emillija Markoviq, Jugosllav Gashiq, nga Universiteti i Prishtinës me seli në Mitrovicën e Veriut, si dhe Nemanja Karoviq.
Dioqeza e Rashkës dhe Prizrenit njoftoi të dielën në mbrëmje se, gjatë qëndrimit në Kosovë, delegacioni u takua vetëm me përfaqësues të Kishës Ortodokse Serbe.
Sipas njoftimit të dioqezës, kandidatët biseduan në Manastirin e Graçanicës me mitropolitin e Rashkës dhe Prizrenit, Teodosije. Takimi synonte t’i njihte ata nga afër me jetën e komunitetit serb dhe me sfidat e Kishës Ortodokse Serbe në Kosovë.
Në njoftim thuhet se përfaqësuesit e Listës Studentore shprehën gatishmëri që, përmes punës së ardhshme në institucione, t’i kushtojnë vëmendje mbrojtjes së komunitetit serb, të drejtave të tij dhe objekteve të shenjta ortodokse. Ata shprehën gjithashtu gatishmërinë për të ruajtur komunikimin e vazhdueshëm me banorët serbë të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë kërkoi nga lëvizja studentore hollësi për vizitën, qëllimin dhe planet e saj të ardhshme, përfshirë mundësinë e takimeve me përfaqësuesit politikë të serbëve të Kosovës. Deri në publikimin e lajmit, ajo nuk kishte marrë përgjigje.
Më 7 nëntor, Jugosllav Gashiq, kandidat i Listës Studentore nga Kosova, përsëriti se nuk do të bashkëpunonin me Listën Serbe. Ai e fajësoi këtë parti për atë që e cilësoi përkeqësim të pozitës së serbëve në Kosovë.
Lista Serbe është forca kryesore politike e serbëve të Kosovës. Deri më tani, ajo ka vepruar me mbështetjen e Partisë Përparimtare Serbe dhe të ish-presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq.
Kjo parti zotëron nëntë nga dhjetë ulëset e rezervuara për komunitetin serb në Kuvendin e Kosovës dhe drejton të gjitha komunat me shumicë serbe në vend.
Pas fitores së Listës Studentore në zgjedhjet parlamentare në Serbi, më 25 tetor, Lista Serbe tha se i merr parasysh rezultatet dhe shprehu shpresën që bashkëpunimi institucional të vazhdojë.
Me fitoren e lëvizjes studentore përfundoi sundimi 14-vjeçar i Vuçiqit. Ai e pranoi humbjen menjëherë pas mbylljes së vendvotimeve.
Lista Studentore pritet ta formojë e vetme Qeverinë e re të Serbisë, por ende nuk dihet se kë do të propozojë për kryeministër. Ajo nuk ka paraqitur as një program të qartë politik.