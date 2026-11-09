Zgjedhjet e 9 majit/ Florjan Binaj zyrtarizon garën për Tiranën si kandidat i pavarur: Kam ftuar opozitën për bashkëpunim

Florjan Binaj ka bërë të ditur se do të kandidojë për postin e kryetarit të Bashkisë së Tiranës në zgjedhjet vendore të 9 majit. Gjatë një interviste në emisionin “Minuta e Parë” në News24, aktori dhe aktivisti sqaroi se do të garojë si i pavarur, duke ruajtur të njëjtin qëndrim të shprehur në nëntor, përpara anulimit të zgjedhjeve.
Binaj tha se u ka propozuar të gjitha forcave opozitare bashkëpunim, me synimin për të ndërtuar një front të përbashkët. Sipas tij, partitë ndajnë të njëjtin objektiv, edhe pse kanë qasje të ndryshme për realizimin e tij.
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“Kandidimin tim e konfirmoj pa diskutim. Qëndroj te deklarata që bëra në nëntor, kur zgjedhjet u anuluan. Jam kandidat i pavarur dhe u kam shtrirë dorën për bashkëpunim të gjitha partive të opozitës, për të ndërtuar një bashkëpunim me të njëjtin qëllim, por me mënyra të ndryshme”, deklaroi Binaj.