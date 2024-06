Elseid Hysaj ishte një nga më të kritikuarit për takimin kundër Italisë, në atë humbje në Dortmund me rezultatin 2-1.

Gjithsesi duket se mbrojtësi e ka lënë pas atë disfatë dhe është shfaqur në stërvitje me Kombëtaren duke u bërë gati për takimin e radhës me Kroacinë, teksa shfaqej me një buzëqeshje në fytyrë.

Mbrojtësi i krahut të djathtë vendosi të mbyllte rrjetet e tij sociale pas takimit me Italinë dhe kritikave të shumta për atë humbje.